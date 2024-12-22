Tayfun Kahraman'a kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı

Gezi Davası’ndan 32 aydır hapiste olan şehir plancısı Tayfun Kahraman’a cezaevi aracının içindeki kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı.

Kahraman, ağustosta MS hastalığıyla ilgili doktor kontrolüne götürülürken altı buçuk saat kelepçeli halde bekletilmişti. Eşi Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman’ın talebine rağmen kollarındaki kelepçenin çıkarılmadığını hatta kelepçenin kan akışı duracak kadar sıkıldığını söylemişti.

Görüntülerle ilgili ‘soruşturma izni’ verilmemiş, gazeteci Murat Sabuncu T24’teki yazısında kararla ilgili şu detayları paylaşmıştı:

“Aslında savcılık ve Adalet Bakanlığı soruşturma için girişimde bulunmuştu. Savcılık soruşturma için adım attı. Kamera görüntüleri, doktor raporu, ifadeler alındı. Ancak Silivri Kaymakamlığı ‘ön inceleme’ safhasında, ‘kanun ve mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde hareket ettikleri’ iddiasıyla görevliler hakkında ‘soruşturma izni verilmemesi’ne karar verdi!”

Genel adli muayene raporu.

Tayfun Kahraman’ın avukatı tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne eşlik eden jandarma görevlisi şüpheliler hakkında kamu davası talebiyle yazılan dilekçede olay şu şekilde açıklandı:

“Müvekkil 28.08.2024 tarihinde rutin hastane kontrollerine gitmek için görevli jandarma personelleri tarafından ceza infaz kurumundan çıkartılırken şikayet konusu olaylar başlamıştır. Müvekkile her zamanki gibi kelepçesi takılacakken görevli jandarma personelinin ilk etapta kelepçeyi çok sıkacak şekilde takması üzerine müvekkilce ilgili jandarmaya ‘kelepçenin biraz sıkı takıldığı ve normal olacak şekilde gevşetilmesi’ talebinde bulunulmuş, bu talep kelepçe takan jandarma personeli tarafından amirine sorulmuş, amirinin olumlu bir yanıt vermemesi üzerine kelepçe gevşetilmesi gereken yerde daha da sıkılmıştır.

Bu şekilde müvekkil ceza infaz kurumundan çıkartılmış mola verene kadar da (yaklaşık 25 dakika) bileklerini sıkan kelepçe ile yola devam etmiştir. Benzinlikte verilen molada, bir jandarma personelinin gelerek kendisine ‘kelepçe sıkıyormuş’ demesi ve bunun üzerine müvekkilin de onaylayıp durumu en başında izah ettiğini ancak dinlenilmediğini beyan ederek bileklerindeki sıkmadan dolayı oluşan izleri göstermesi üzerine, jandarma personeli kelepçeyi gevşetmiş ve normal hale getirmiştir. Kelepçenin bedensel zarar verecek kadar sıkıldığı dosyaya sunulan araç içi kamera kayıtlarıyla, doktorun tuttuğu 28.08.2024 günlü tutanakla ve 30.08.2024 tarihli adli muayene raporuyla sabittir.”

Kahraman, hastalığıyla mücadele için gerekli koşullara sahip değil

Gezi davasında İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de hükmü açıklamış, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası vermişti. Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay’la birlikte 25 Nisan 2022’den beri tutuklu.

Yıllar önce MS hastalığı tanısı alan Tayfun Kahraman’ın cezaevinde düzenli olarak egzersiz yapması ve doktor kontrolünde olması gerekiyor. Ancak ‘Kahraman, cezaevi şartlarında hastalığıyla mücadele için gerekli koşullara sahip değil.’