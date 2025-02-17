Tatvan belediye eş başkanı makamında gözaltına alındı

Bitlis’in Tatvan ilçe belediye eş başkanı Mümin Erol ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre belediye binasında gözaltına alınan DEM Partili Erol emniyete götürüldü.
Mazbatasını aldıktan sonra makam odasındaki Erdoğan fotoğrafını indiren Erol, hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Savcılığa ifade veren Erol sosyal medya hesabındansa ‘cumhurbaşkanının fotoğrafının asılmasına dair bir kanun olmadığını’ söylemiş, yaşananlarıysa ‘kayyum atama girişimi’ olarak değerlendirmişti.