Özel'den Van tepkisi: Çare özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı yenmektir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tayyip Erdoğan, Kenan Evren’in Fatsa’da Terzi Fikri’yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir” dedi.

CHP lideri Özgür Özel. Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı, Van’ın seçilmiş belediye başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan’ı bugün ‘geçici tedbir’ olarak görevden uzaklaştırmış ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Ozan Balcı kayyım olarak atanmıştı.

Zeydan’a 11 Şubat 2025’te ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.

Özel, kayyım kararına X’ten tepki gösterdi:

“İktidar partisi, Van Büyükşehir Belediyesi’ne atadığı kayyımla 11 ayda 11 seçilmiş belediye başkanını görevinden uzaklaştırmış oldu. Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan’dan sonra 3’üncü kez üst üste Van halkının iradesi çiğnenmiş, Abdullah Zeydan seçimleri kazandığı kente hizmet etmekten hukuksuzca alıkonmuştur.

Tayyip Erdoğan, Kenan Evren’in Fatsa’da Terzi Fikri’yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir. Bizler, her kademede seçilmiş yöneticilerin ve halk iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatırız ki, İçişleri Bakanlığı’na kayyum atama yetkisi veren düzenlemenin kaldırılmasını öngören yasa teklifimiz TBMM’de beklemektedir.

Çare, erken seçim sandığını milletimizin önüne koymak, yürütme yetkilerini kullanan ancak milletimizin gözünden düşmüş, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı sandıkta yenmektir.”