Taş ocakları gölü bitirdi: Rengi sarıya döndü, içindeki balıklar öldü

Sivas’taki Ulaş Gölü’nde su seviyesi düşünce birçok balık ölerek kıyaya vurdu. Ayrıca gölün rengi de turkuazdan sarıya döndü. Bunun nedeni sadece kuraklık değil. Göl, çevredeki taş ocaklarının patlamalarından da etkilendi.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl kuraklık alarmı vermeye başladı.

İHA’nın haberine göre kentteki yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini gözle görülür derecede düşürdü. Su seviyesini düşmesi de balıkları etkiledi. Suda oksijen seviyesinin azalmasıyla birçok balık öldü. Kıyıya vuran balıklar görenleri endişelendirdi. Gölün rengi de turkuazdan sarıya döndü.

İHA’ya konuşan su ürünleri Sivas birlik başkanı Orhan Çakırer, yaşananların nedeninin sadece kuraklık olmadığını söyledi: “Ayrıca buradaki taş ocaklarının patlatmaları. Tecer ırmağının kuruması. Bunlar etken oluyor. Bu etkenleri ortadan kaldırdığımız zaman buradaki yeni hayata dönüşüm sağlayabiliriz.”