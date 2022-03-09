Tarkan’dan hekimlere destek: Tüm kalbimle yanlarındayım

Pop sanatçısı Tarkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı doktorlara destek verdi: “Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım.”

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Erdoğan dün Beştepe’deki konuşmasında sözü doktorlara getirerek şunları söylemişti: “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum. Dost acı söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Doktorları okutan yetiştiren devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Az para veriyormuşuz. Sordum en az alan ne alıyordur 8-9 bin, en çok alan ne alıyordur 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha büyük paralar verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz.”

Tarkan, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hakettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım.”