Tarihi karar: Papa, kadınlara oy kullanma hakkı tanıdı

Katolik dünyasının ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bir sonraki piskoposlar toplantısında kadınlara oy kullanma hakkı tanıdı.

Fotoğraf: AA

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa, dünyanın her yerinden gelen piskoposların belirli konuları ele aldığı Katolik Kilisesi’nin önemli istişare organlarından Piskoposlar Meclisi’nin (Sinod) yönetimiyle alakalı kurallarda bazı değişikliklere gidilmesini onayladı.

Bu değişiklikle piskopos olmayanlara ve kadın üyelere de oy kullanma hakkı tanındı.

İtalyan basınında, bu değişiklikler Vatikan için ‘tarihi bir dönüm noktası’ olarak nitelendi.

Sinod’a piskopos olmayan 70 üyenin daha atanacak. Bunların yarısının kadın olması şart koşulacak. Hepsinin oy kullanma hakkı olacak.

Yaklaşık 370 üyeden oluşacak Sinod’da altısı kilise içinden, 35’i yeni atanacak olmak üzere oy kullanma hakkına sahip toplam 41 kadını bulunacak. Böylece ekim ayında toplanması planlanan bir sonraki Sinod’da oy kullanma hakkına sahip kadınların temsili yüzde 10 civarında olacak.

Sinod’un organizasyonundan sorumlu kardinal Jean Claude Hollerich, “Bu önemli bir değişiklik ama bir devrim değil” dedi.

Papa, kadınların Vatikan devlet yönetiminde üst düzeyde roller alması için adımlar atmıştı.