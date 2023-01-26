Papa Francis: Suçla günahı ayırmak lazım, eşcinsellik suç değil

Papa Francis, yeni bir röportajında eşcinsellikten, ABD’deki toplu katliamlara farklı konulardaki sorulara yanıt verdi.

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, önceki gün Associated Press’e (AP) bir röportaj verdi; eşcinsellik hakkındaki görüşlerini, ABD’de yaşanan toplu katliamlarla ilgili düşüncülerini açıkladı. Sağlık durumu ve emeklilik planlarından bahsetti. Katolik Kilisesi’nin başını sık sık ağrıtan cinsel istismarlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Papa’nın röportajında öne çıkan kısımlar şunlar oldu:

Yaşıma göre sağlıklıyım

“Sağlığım yaşıma (86) göre normal. Yarın ölebilirim ama kontrol altındayım. Tanrı’dan her zaman espri anlayışı istemişimdir” diyen Papa’ya, selefi Papa 16. Benedict’in 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olması hatırlatıldı ve emekliliği düşünüp düşünmediği soruldu. Papa Francis, ‘henüz bu konuda düşünmediğini, belki ileride, biraz daha deneyimden sonra bu konuda düzenlemeler yapılabileceğini’ söyledi (Papaların emekli olmuyor, görevi ancak ölünce bırakıyor).

ABD’deki silahlı katliamlar

Silah sanayisini sık sık eleştiren Papa, insanların kendilerini savunmak için silahlara başvurmasının ‘alışkanlık‘ haline geldiğinden yakındı. Francis. “Yaşamamıza yardım etmek için çaba sarf etmek yerine, öldürmemize yardım etmek için çaba harcıyoruz” dedi.

Eşcinsellik günah ama suç değil

Papa Francis, LGBTİ+ topluluğu üyelerine yönelik ayrımcılığa yönelik eleştirilerini de yineledi, eşcinselliği suç sayan yasaları adaletsiz olarak nitelendirdi: “Katolik Kilisesi eşcinsel faaliyetin günah olduğunu öğrettir. Evet, bu bir günah ama suç değil. Önce günahla suçu birbirinden ayıralım.

Almamız gereken çok yol var

Papa, Doğu Timor’un Nobel Barış Ödüllü rahibi Carlos Filipe Ximenes Belo’nun çocuklar yönelik cinsel istismar iddialarının soruşturulması yerine emekli edilmesine ve genel olarak taciz iddialarına ‘Katolik Kilisesi’nin bu sorunla başa çıkmak için daha kat etmesi gereken çok yol olduğunu’ kabul ederek yanıt vermiş oldu.