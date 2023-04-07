Papa Francis’ten sekse övgü: Tanrı’nın bir lütfu

Papa Francis, gençlerle yaptığı bir konuşmada seksi ‘Tanrı’nın insana lütfettiği güzel şeylerden biri’ diye niteledi.

Fotoğraf: Disney+

Katolik dünyasının ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, geçen yıl Roma’da 10 gençle yaptığı bir toplantıyı konu alan Disney+ yapımı ‘The Pope Answers’ adlı belgeselde LGBTİ+ hakları, kürtaj, pornografi, cinsellik ve Katolik Kilisesi’ndeki cinsel taciz gibi çeşitli konulara değindi.

Papa, yetişkinlere uygun içerikler ürettiğini söyleyen genç bir kadının pornografi ve mastürbasyon sorusuna “Kendinizi cinsel olarak ifade etmek bir zenginliktir. Ancak gerçek cinsel ifadeden uzaklaşan her şey sizi düşürür ve bu zenginliği tüketir” sözleriyle yanıt verdi.

Papa, herhangi bir cinsel aktivitenin ‘çirkin’ olarak etiketlenmesine karşı da uyarıda bulunarak kilisenin seks öğretisinin ‘hala bebek bezinde’ (emekleme döneminde, geriden gelme anlamında) bulunduğunu söyledi.

Bütün insanlar Tanrı’nın çocukları

Papa’ya ayrıca ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışında kalan ‘non-binary’ bireyleri bilip bilmediği soruldu. LGBTİ+ bireylerin Katolik Kilisesi tarafından hoş karşılanması gerektiğini yineleyen Papa, şunları kaydetti: “Bütün insanlar Tanrı’nın çocuklarıdır. Tanrı kimseyi reddetmez, Tanrı babadır. Ve benim kimseyi kiliseden kovmaya hakkım yok.”

Kürtaj hakkındaki görüşleri de sorulan Papa, rahiplerin hamileliği sonlandıran kadınlara karşı merhametli olması gerektiğini, ancak uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dini liderin gençlerle yaptığı konuşma Vatikan’ın resmi gazetesi L’Osservatore Romano‘da ‘açık ve samimi bir diyalog’ olarak yorumlandı.

Papa Francis, 24 Ocak’ta Associated Press’e (AP) verdiği söyleşide eşcinselliği suç sayan yasaların ‘adaletsiz’ olduğunu ve ‘eşcinsel olmanın suç olmadığını ancak günah olduğunu’ söylemişti.