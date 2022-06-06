Tanju Özcan’ın itirazı kabul edildi: AKP’li belediye meclis üyesi için verilen koruma kararı kaldırıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AKP’li Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar’a karşı verilen koruma tedbiri kararı Özcan’ın itirazı üzerine kaldırıldı.

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Özcan, 16 Mayıs’ta Belediye Meclisi’ndeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.

Bu sözlerin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1’inci Aile Mahkemesine, Özcan’a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvurmuştu. Mahkeme, Çınar’ın ‘tedbir’ talebini kabul ederek koruma kararı almıştı.

Tanju Özcan’ın avukatı Sinan Barut aracılığıyla sunduğu dilekçeyi değerlendiren Bolu 2’nci Aile Mahkemesi tarafından alınan kararda, Bolu 1’inci Aile Mahkemesi’nin Çınar’ın şiddete maruz kaldığı iddiasına karşı Özcan’ın şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar ile iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesine karar verildiği anımsatıldı.

Mahkemenin kararında, Belediye Meclis 2’nci oturum toplantısında oy sayımı sırasında Tanju Özcan’ın “Kabul edenler, etmeyenler. Evet üç kişi de hayır oyuyla, dört kişiydi herhalde, Hacer hanım da el kaldırıyor mu? El mi sallıyor anlayamadım. Ama ret olarak kabul ediyorum. Tamam. Bana niye el sallıyorsunuz, hanımefendi. Allah Allah. Ama ayıp oluyor. Böyle el sallamalar falan. Ben evli barklı adamım. Böyle şey olmaz ya” dediği anımsatılarak, gündeme dair oylama nedeniyle tartışmanın yaşandığı ve tarafların aynı aile kavramının içinde yer almadıkları için şiddet tehlikesi ve olgusundan bahsedilmediği vurgulandı.

Kararda, bu nedenlerle verilen koruma tedbiri kararının usul ve yasaya uygun olmadığı gözetilerek itirazın kabul edildiği belirtildi.