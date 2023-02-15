Tanju Özcan: Muharrem İnce, Erdoğan’ın tuzağına düştü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la el sıkıştığı için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çıkıştı.

Muharrem İnce ve Tanju Özcan. (AA)

Erdoğan, dün CHP’nine eski genel başkanı Deniz Baykal’ın cenazesine katılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmayan Erdoğan Muharrem İnce’ye yönelmiş; ikili tokalaşmıştı.

Bu tutum, Tanju Özcan’ın tepkisini çekti.

Özcan, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Belki anlıktı, belki bu cumhurbaşkanının saygısızlığı karşısında ne yapacağını bilemedi, bilmiyorum ama bu görüntü beni çok üzdü. Sayın Muharrem İnce’nin yerinde olsam, ev sahibi sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmayan misafirin elini sıkmazdım. Ne yazık ki sayın İnce muhtemelen istemeyerek Erdoğanın siyasi tuzağına düştü.”