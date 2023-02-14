Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal toprağa verildi.

Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi

11 Şubat’ta Ankara’daki evinde 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eski CHP Genel Başkanı Baykal bugün defnedildi. Fotoğraflar: AA

Cenaze namazına Baykal’ın ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, eski TBMM başkanları, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

Deniz Baykal Devlet Mezarlığı’na defnedildi

Defin töreninde ise Baykal’ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler vardı.

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