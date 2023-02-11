Deniz Baykal hayatını kaybetti

Eski CHP genel başkanı Deniz Baykal, 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmesinden. (CHP)

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun.”

Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023

Daha önce beynine atan pıhtı nedeniyle uzun seneler rahatsızlık yaşayan Baykal’ın son günlerde durumunun kötüleştiği açıklanmıştı.

Deniz Baykal kimdir?

20 Temmuz 1938’de Antalya’da doğan Baykal, yedi dönem boyunca bu şehrin milletvekili oldu. Baykal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Eğitimine ABD’de devam eden Baykal yine Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu.

Baykal daha sonra CHP’de siyasete girdi ve genel başkanlık dahil birçok görevde bulundu.

1974’te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye bakanlığı yapan Baykal, 1978’de kurulan üçüncü Ecevit hükümetinde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı yapmıştı.