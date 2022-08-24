Tamire övgü sergisi: ‘Ebediyen Senin’

Londra’da devam eden bir sergi; eski eşyalara uygulanan yama, bakım ve onarım işlemlerinin geleneksel ve modern örneklerine yer veriyor.

Fotoğraf: Yuko Edwards

Somerset House’daki ‘Eternally Yours’ sergisi; kırık porseleni cila ile birleştirip altın tozuyla süsleyen geleneksel Japon sanatı ‘Kintsugi’den, sanatçıların onarım uygulamalarını merkeze koydukları çağdaş sanat eserlerine çok çeşitli parçaları barındırıyor.

BBC’de yayınlanan haberde, sergideki işlerin ‘beklenmedik şekilde umut verici ve iyileştirici hikayelerle dolu olduğu’ söyleniyor: “Eternally Yours, küresel pandeminin ışığında sergi, ‘onarımın‘ hem bireysel hem de kolektif iyileşmemize nasıl rehberlik edebileceğini ortaya koymayı amaçlıyor.“

Geleneksel Japon sanatı ‘Kintsugi’ (solda) ve sanatçı Celia Pym’ın bir işi (sağda) Fotoğraf: Celia Pym)

Somerset House küratörü Claire Catterall, ‘atık‘, ‘uzun ömürlü kullanım’, ‘ileri dönüşüm‘ gibi kavramların bir süredir çok daha fazla gündeme geldiğini söylüyor: “Sergi fikri karantina döneminde oluştu. Onarımın aslında kişinin ‘kendine bakma’ eylemi olduğu anlayışı gerçekten öne çıktı.”

‘Onarım’a farklı bir bakış açısı kazandıran parçaların peşine düştüğünü söyleyen Catterall, süreci bir sergi küratörü gibi değil içgüdüsel olarak yönettiğini belirtiyor.

Somerset House, 25 Eylül’e kadar devam edecek sergiden bir de kısa video paylaştı.