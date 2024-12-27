Tam liste: Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol fiyatları

Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi elektronik cihazlar için 2025’te tahsil edilecek bandrol fiyatları değiştirilmedi. 2019’daki avro cinsinden bedeller gelecek yıl da geçerli.
Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Bu kapsamda ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek ürünlerde bandrol fiyatları şöyle:
- Televizyon: 8 ila 10 avro (yaklaşık 294 ila 368 lira)
- Cep telefonu: 20 avro (yaklaşık 735 lira)
- Bilgisayar: 10 avro (yaklaşık 368 lira)
- Radyo: 1 ila 2 avro (yaklaşık 36,77 ila 73,55 lira)
- Video: 18 avro (yaklaşık 662 lira)
- Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar: 9 ila 21 avro (yaklaşık 331 ila 772 lira)
- Set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı: 7 avro (yaklaşık 257 lira)
- Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar: 1 ila 18 avro (yaklaşık 36,77 ila 662 lira)
- Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar: 2 ila 15 avro (yaklaşık 73,55 ila 551,62 lira)