Tam liste: Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol fiyatları

Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi elektronik cihazlar için 2025’te tahsil edilecek bandrol fiyatları değiştirilmedi. 2019’daki avro cinsinden bedeller gelecek yıl da geçerli.

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Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu kapsamda ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek ürünlerde bandrol fiyatları şöyle: