Gürcistan’dan hâlâ iPhone alınır mı?

SERCAN SARIKAYA

Geçen yıl iPhone almak için Gürcistan’a gidip tüm süreci adım adım anlatmıştım. O zamandan bu zamana IMEI kayıt ücreti neredeyse yedi kat arttı. Peki buna rağmen hala Batum’dan telefon almak karlı mı?

Her yıl olduğu gibi Apple yeni iPhone modellerini eylülde tanıttı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri tanıtımın hemen ardından satışa çıktı.

Önceki yazıda olduğu gibi yine Pro modeli üzerinden anlatacağım süreci. Bugün itibarıyla iPhone 15 Pro’nun 128 gb versiyonu Apple resmi sitesinde 64 bin 499 liraya satılıyor. Ancak Apple teslimatın üç dört hafta sonra yapılabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla telefonu hemen almak isteyenler başka satıcılara yöneliyor.

Popüler bir alışveriş sitesinde 7 Ekim 2023 itibarıyla aynı modelin en ucuz fiyatı 70 bin 616 lira. Bu fiyat renge ve satıcıya göre artabiliyor.

2023 yılı telefon kayıt ücreti ne kadar?

Geçen yıl yine kasımda telefon almak için Batum’a gittiğimde telefon kayıt ücreti 2 bin 732 liraydı. Şu anda bu ücret 20 bin lira. Bu ücret yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. 2024 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46. Yani bu kayıt ücreti 30 bin liranın üstüne çıkacak yeni yılda. Ülkemizin yurt dışından telefon almamıza çok sıcak bakmamasını da göz önüne alırsak 40 bin liraya da çıkabilir. Telefon kayıt ücretinin bu seviyelere gelmesiyle birlikte yurt dışından telefon almak anlamsız olacak. Dolayısıyla niyeti olanın yıl sonuna kadar çözmesi lazım.

Gürcistan’da iPhone nereden, nasıl alınır?

Sevgili karımla birlikte yola koyulduk. Sarp Sınır Kapısı’na yakın olduğumuz için arabayla sınıra kadar gittik. Arabayı sınıra yakın bir yerde bıraktık. Bu defa fazla yoğunluk yoktu pasaport kontrolünde.

Bu yıl Geçen yıl

Geçen gidişimizde tanıdık bir Batumlu taksiciyle bütün süreci götürmüştük. Sizlerden de yüzlerce mesaj gelmişti taksiciyle ilgili. Telefon numarasını, eşkâlini isteyenler olmuştu. Büyük fedakarlık yaparak bu avantajı kullanmadım bu defa. Hiç tanıdık olmadan nasıl olacağını deneyimleyip size aktarmak için tabii.

Batum’a geçtiğiniz gibi taksiciler sizi karşılıyor. Hepsi de gayet güzel Türkçe konuşuyor. Merkeze götürme ya da tüm gün gezdirip alışverişi yaptırıp geri getirme gibi seçenekler sunuyorlar. Bizi Zura adında bir taksici tavladı hemen. Merkeze götürmek için 450 lira istedi, “Bizde pazarlık sünnettir” dedim. ‘Sünnet’ kelimesinden bir tedirgin oldu ama 400 liraya anlaştık. Yine geçen yılki gibi Carrefour AVM’ye gittik. Ürün çeşitliliği ve mağaza sayısı bakımında avantajlı çünkü. Zura’ya teşekkür ettik ve AVM’ye girdik.

Önceki yazıda da belirttiğim gibi Zoommer ve iPlus adında iki mağaza var. iPlus Apple yetkili satıcısı, Zoommer ise bir teknoloji mağazası. İki mağazada da her türlü teknoloji ürünü var. Geçen gelişimizde bütün konuşmayı taksici dostumuz yapmıştı ve hızlıca çözmüştü her şeyi. Bu kez tüm konuşmaları bizim yapmamız gerekiyordu. Batum’da genel olarak Türkçe biliyor insanlar. Müthiş bir sirkülasyon var karşılıklı olarak. Onlar da Türkiye’ye gelip alışveriş yapıyorlar, çünkü paraları bizimkinden 10 kat daha değerli.

Zoommer iPlus

Birden gelen PlayStation alma isteği

AVM’ye girince içimi, “PlayStation 5 alarak 40 yaşında ‘gaming’ dünyasına geri dönme” gibi bir fikir kaplayınca önce bunu çözelim dedik ve Zoommer’e girdik. Zoomer mağazasında Türkçe anlamayan tek arkadaş karşıladı bizi. “English?” diye sordum “Yes” dedi, ben de “Oh” dedim, başladım anlatmaya. Sonra anlaşıldı ki İngilizce de anlamıyor arkadaş. İmdadımıza başka bir emekçi dostumuz yetişti. Kendi aralarındaki muhabbeti seyrederken o arkadaşın Gürcüce de anlamadığına kanaat getirdim.

Zoommer’de PlayStation 5 CD’li versiyon 1500 lariye satılıyordu. “Yıl olmuş 2023 CD mi kaldı?” dedim ve dijital versiyonu istedim. Kontrol ettiler ve şu an hiçbir şubelerinde CD’siz versiyon olmadığını söylediler. Ben de soluğu iPlus mağazasında aldım…

Türkçesi, Türkiye’deki çoğu insandan daha iyi bir çalışan karşıladı bizi. Digital versiyon vardı ve fiyatı 1450 lariydi. Kutudan sadece bir joystick çıktığı için ekstra Dual Sense Controller ve şarj istasyonu da ekledim sepete. Toplam ücret 1787 lari oldu. Yani 18 bin 850 (Bir lari 10,53 lira güncel kurla). Bu seti Türkiye’den almak istediğimde en az 23 bin lirayı gözden çıkarmam gerekiyor. Üstelik vergi iadesini düşünce aşağı yukarı 17 bin liraya denk geliyor toplamda.

iPhone hangi mağazadan alınır?

PlayStation sorununu çözdükten sonra asıl işimize odaklandık. iPlus’ta iPhone 15 Pro’nun 128 gb versiyonu 3 bin 999 lariye satılıyor. PlayStation alışverişinden sonra bize 100 larilik bir alışveriş çeki verdiler. Sadece iPhone alırken kullanılabiliyor ve bir gün sonra geçerli oluyor. Yine “Pazarlık sünnettir” diyerek, yoğun istişareler sonucunda çeki aynı gün kullanma konusunda ikna ettim çalışanları. “Ama aramızda kalsın normalde yapmıyoruz” dediler, o yüzden okuyanlardan rica ediyorum aramızda kalsın.

Sonuç olarak 3 bin 900 lariye anlaştık ama yine de Zoommer mağazasına bakmak istedim fiyat için. Anlık indirimler olabiliyor zira. Gidip kontrol ettiğimde normalde 3 bin 900 larilik fiyatın 3 bin 800’e düştüğünü gördüm. Sağlıklı iletişim kurabildiğimiz arkadaştan stok kontrolü rica ettim. “Var” dedi. “Hemen geliyorum” dedim. iPlus mağazasına geri dönüp “Gücenmek yok Zoommmer’de daha ucuz” dedim. Hediye çekini yıl sonuna kadar kullanabileceğimi söylediler.

Velhasılıkelam, Zoommer’a gidip beyaz iPhone 15 Pro 128 gb rica ettik. “Tax free’ (vergi iadesi) olsun” dedik, “Onun için iki tane aksesuar almanız lazım” dediler. “Peki” dedik, kılıfsız telefon kullanacak kadar zengin değiliz neticede. Kılıf ve koruyucu cam ekledik. Onlar da aşağı yukarı 40 lari tuttu. Yani toplam 3 bin 840 lari ödedik.

Biz lari alıp satmakla uğraşmamak için ödemeleri hep kredi kartıyla yaptık. Banka her ödemeden yaklaşık 500 TL fark alıyor ama ona denk faydalar (puan vb.) sağladığı için zarar etmedik. Tabii bankadan bankaya değişir yurt dışı kullanım koşulları.

Peki iPhone almak için hâlâ Gürcistan’a gidilir mi?

Bu soruya yanıt vermeden önce maliyeti bir çıkaralım. (7 Ekim 2023 itibarıyla)

➤ iPhone 15 Pro 128 GB Gürcistan fiyatı: 40 bin 100 TL (3 bin 799 lari)

➤ Taksi ücreti (gidiş-geliş): 900 TL

➤ Yurt dışı çıkış harcı: 150 TL

➤ BTK telefon kayıt ücreti: 20 bin TL

➤ Ara toplam: 61 bin 150 TL

➤ Vergi iadesi: 4 bin 411 TL

➤ Toplam maliyet: 61 bin 150 – 4 bin 411 = 56 bin 739 TL

➤ iPhone 15 Pro 128 GB Apple Türkiye fiyatı: 64 bin 999 TL

➤ Diğer satış kanallarında güncel fiyat: 70 bin TL üzeri

“Gürcistan’dan iPhone alınır mı?” sorusunun yanıtı bir yıl önceki kadar net değil artık. Sınıra yakın bir yerde ikamet ediyorsanız (Artvin, Rize, Trabzon) hala makul. Ancak başka bir şehirden gelecekseniz iyi düşünmenizde fayda var. iPhone dışında başka ürünler de alıp kısa bir yurt dışı gezisi yapmak isterseniz daha mantıklı hale gelebilir. Üstelik Gürcistan’a sadece kimlikle girilebiliyor, vize ve pasaport gerekmiyor. Tabii bu telefonun sizin adınıza kaydolacağını ve üç yıl boyunca yalnızca sizin üstünüze bir GSM hattıyla çalışacağını da unutmamanız lazım.

Batum’a gitmişken ne yapalım?

Alışveriş işi bittikten sonra AVM çıkışında taksici Albert ile karşılaştık. Bizi gezdirip sonra sınıra götürmeyi teklif etti. 550 lira istedi, 500 liraya anlaştık. Bu arada taksiciler genel olarak çok iyi. Kazıklama peşinde olmamaları bizi şaşırttı. Şurada İstanbul taksicileri olsa geleni gideni tokatlarlardı.

Albert dostumuz bizi meşhur Ali ve Nino heykeline götürdü. Hikayesi aslında çok tanıdık. Bir müslümanla bir hristiyan aşık olur kavuşmalarına izin verilmez. Bu heykeller bu hikayeyi tasvir etmek için hareketli tasarlanmış. Yani, Ali ve Nino birbirine yaklaşıp yine uzaklaşıyor.

Albert’le küçük bir Batum turu attıktan sonra Sarp Sınır Kapısı’na geldik. Dönüşte de yoğunluk yoktu ama vergi iade (tax free) bankosunda yine bir iki saat bekledik. Önünüzde beş kişi olması en az bir saat bekleyeceksiniz demek, benden söylemesi. Tax free sürecinin detaylı anlatımını da bulabileceğiniz önceki haberi de aşağı bırakıyorum. Seneye görüşmek üzere.