Tam aşılı eşi balayı uçağına bindi, tek aşılı, PCR’sız adam uçuşa alınmadı

İç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başladı. Aşısını tamamlamış eşiyle birlikte balayına giden ancak aşısı eksik olduğu için PCR testi istenen adam uçağa binemedi.

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Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı genelgesine göre uçağa binecek kişilerin iki doz aşısını tamamlamamış olması, tamamlamamışsa son 180 gün içinde hastalığı geçirip karantina süresini tamamlamış olması veya uçuştan en fazla 48 saat öncesinde numune verilmiş negatif PCR testi gerekiyor.

Biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı’na giriş yapan yolculara, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşı, geçirilmiş hastalık durumu veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı olurken, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi. Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı’ndaki test merkezine yönlendirildi.

Eşiyle balayına gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na giden ancak aşıları tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, “Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum, ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Dün evlenmiştik, bugün birlikte Nevşehir’e balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim” dedi.

Yolculardan Sedat Atak, “PCR testi zorunluluğu getirdiler. Eşim hamile olduğu için ikinci doz aşısı yapılmadı. Uçağı kaçırdık. Bileti değiştirdik eşime de PCR testi yaptırdık. Yeniden uçağa bineceğiz” diyerek deneyimini anlattı.

Ağrı’ya giden Emrah Güneş ise “Sabah uçuş için geldim zamanında da geldim. Aşımın birinci dozunu yaptırmıştım ikinci doza günüm vardı. 250 liraya testimi yaptırdım, uçağımı değiştirdim. Şimdi uçağıma binip Ağrı’ya gideceğim” dedi.

Bir başka yolcu Sedat Kılıç test fiyatlarına tepki göstererek şunları söyledi: “Benim sabah 06:50’de uçağım vardı. Benden test istediler. Ben bu testin ne olduğunu da anlamadım. Bana herhangi bir mesaj da gelmedi. Havalimanında 250 liraya test yapılıyor. Bana hiç sormuyorlar paran var mı yok mu? Biletimi ertelemediler, açığa da almadılar. Hem 250 lira teste para vereceğim hem de bilet başı 280 lira para vereceğim. Ben bu konuyla ilgili çok sorun yaşadım.”