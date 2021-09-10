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Yaramazlara biraz batar!

Taliban militanları malikane gördü!

Taliban militanları Kabil’de terk edilmiş bir malikaneye girince şaşakaldı. Biri, kadeh görünce, “Çok garipler” dedi.

Malikaneye yerleşen 150’den fazla militan evin görüntülerini yayınladı.


‘Ilımlı’ Taliban kadınları kırbaç ve elektrikli coplarla dövdü, taciz etti

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AKP’nin intihar süreci

Ekonominin mevcut hali ortada; gıda enflasyonu, kira fiyatlarındaki artışlar, doğalgaz ve elektrik zamları yoksullaşmayı gösteriyor. Yaz aylarında turizm, tarım ve inşaat sektörlerinde yeterince kazanamayanların bu kışı nasıl geçireceği büyük soru işareti. Ötesi pandemi kaynaklı yeni kapanmalar olursa; kısa çalışma ve ücretsiz izin ödenekleri olmaksızın nasıl idare edilebileceği muamma.

İşsiz sayısı temmuzda 506 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre işsizlik Temmuz’da yüzde 12’ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da Temmuz’da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.