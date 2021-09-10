Taliban militanları malikane gördü!

Taliban militanları Kabil’de terk edilmiş bir malikaneye girince şaşakaldı. Biri, kadeh görünce, “Çok garipler” dedi.
Malikaneye yerleşen 150’den fazla militan evin görüntülerini yayınladı.
Yaramazlara biraz batar!
Taliban militanları Kabil’de terk edilmiş bir malikaneye girince şaşakaldı. Biri, kadeh görünce, “Çok garipler” dedi.
Malikaneye yerleşen 150’den fazla militan evin görüntülerini yayınladı.
Ekonominin mevcut hali ortada; gıda enflasyonu, kira fiyatlarındaki artışlar, doğalgaz ve elektrik zamları yoksullaşmayı gösteriyor. Yaz aylarında turizm, tarım ve inşaat sektörlerinde yeterince kazanamayanların bu kışı nasıl geçireceği büyük soru işareti. Ötesi pandemi kaynaklı yeni kapanmalar olursa; kısa çalışma ve ücretsiz izin ödenekleri olmaksızın nasıl idare edilebileceği muamma.
AKP’nin dört aşamalı yeni anayasa takvimini belirlediği ve 130 maddelik metnin önümüzdeki ay MHP’ye sunmayı planladığı belirtildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Aşılamanın hızlanması ve aşısızlara karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla alınması çok önemli” dedi.
kaldırılmayı yüzde 87,5 oranında engellerken, yoğun bakıma yatırılmayı ise yüzde 90,3 oranında engellediği görüldü. Ölümleri önlemedeyse yüzde 86,3 oranında etkili oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre işsizlik Temmuz’da yüzde 12’ye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da Temmuz’da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.