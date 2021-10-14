Talepleri 4 bin 400 dolara ulaşan kardeşinin düğününe katılmama kararı aldı; içini Reddit’te döktü

Kız kardeşinizin düğününe ‘bilinçli olarak’ katılmamayı aklınızdan geçirir misiniz? Bir Reddit kullanıcısı aklından geçirmekle kalmadı; katılmama kararı aldı ve bunu bildirdi. Nedeni, gelin adayının kıyafetten tutun hangi hediyeyi alması gerektiğine kadar belirleyip 4 bin 440 dolarlık (30 bin 300 lira) masraf çıkarması!

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Britanya’da yayınlanan Daily Mail gazetesi, adını açıklamayan kadının Reddit’teki kullanıcılara içini döktüğü mesajdan alıntı yaparak yaşadıklarını aktardı.

Kullanıcı, kız kardeşinin düğün davetiyesini aldığında, ‘Lütfen cavap veriniz’ (LCV) kısmındaki numaraya yanıt verirken katılacaklarını söyledi. Ancak gelin adayının düğün öncesindeki bitip tükenmeyen ‘saçma ve pahalı’ talepleri nedeniyle yanıtı olumsuza çevirmek zorunda kaldı.

“Her kız kardeş gibi kardeşimin gelecek ocak ayındaki mutlu gününde yanında olmayı çok isterdim ancak maalesef iş öyle bir hal aldı ki benim ve ailemin maddi olanakları onun taleplerini karşılamaya yetmez. Bizim paramızı harcamak istiyorsa en iyisi orada olmamak diye düşündüm” yazan kullanıcı, kız kardeşinin aile üyelerinin düğünde hangi kıyafeti giyeceğine kadar kendisinin karar verdiğini söyledi.

‘İstediğim kıyafetle gelmezseniz giremezsiniz’

Kendisi için 350 kocası için 290 kızı için 120 oğlu için 80 dolarlık, toplam 840 dolarlık (7 bin 893 lira) kıyafet seçmişti. Üstüne üstlük, ‘kıyafet kurallarına uymayanların kapıdan geri çevrileceğini’ söylemişti. Aile üyelerinin düğünden sonra kalmaları için bir gece konaklamanın 500 dolar (4 bin 579 lira) olduğu bir otelde yer ayırtmıştı. Anne-babası, “Oteli biz öderiz” dese de talepler bunlarla da sınırlı kalmadı! ‘Alması gereken’ ve fiyatı 600 dolar (5 bin 495 lira) olan düğün hediyesini de belirledi. Anne-babasının, bu taleplerin yanlış olduğu konusunda uyarması da kar etmedi. Müstakbel gelin, en yakınlarının en özel gününü daha da güzel kılmasını beklemeye hakkı olduğunu savundu.

Bardağı taşıran son damla

“Karı koca bu talepleri dikkate almayıp yine de gidelim” diye kendi aralarında konuşurken ‘son ve vurucu istek’ geldi. Kız kardeşi, 2 bin 500 dolarlık (22 bin 898 lira) balayı masrafını da onun, kocasının ve anne-babasının karşılamasını istiyordu. Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Reddit kullanıcısı, kız kardeşinin düğününe katılmama kararı verdiğini ve bunu bildirdiğini yazdı.

Reddit kullanıcılarından destek yağdı. Kimi, kızkardeşinin ‘korkunç’ kimi ‘kaprisli ve düşüncesiz’ olduğunu yazdı. Biri, “Evlenmeyi isteyen o, ona hiçbir şey yapmak zorunda değilsin” ifadelerini kullanırken bir diğeri, masrafların gelin ve damat tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayarak, “Yakınlarının binlerce dolar harcamasını beklemek mantık dışı” görüşünü savundu.

Bir kullanıcı ise, “Ona alacağınız hediyeyi belirlemek ve böyle pahalı bir şey seçmek ve balayı masrafının karşılanmasını istemek duyduğum en tuhaf şey” yazarken bir başka kullanıcı tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Sadece size ne giyeceğinizi öğretmekle kalmamış belki bir daha hiç giymeyeceğiniz pahalı kıyafetler para dökmenizi istemiş. Bu, çok saygısız, düşüncesiz bir davranış. Büyük olasılıkla düğünde davetlileri olmaz ve ailelerini kaybederler.”

Daily Mail, habere bir anket sorusu ekledi. “Siz kimin yanındasınız, gelin adayının mı kız kardeşinin mi” diye sordu. 2345 kişi oy kullandı ve onların yüzde 99’u kız kardeşe destek verdi.