Taksim'deki Gezi anmasında gözaltına alınanlar serbest 

Dün Taksim’deki Gezi anmasında gözaltına alınan 95 kişinin tamamı serbest bırakıldı.

Fotoğraf: ÇHD

Dün Gezi eylemlerinin 12’nci yıl dönümünde ölenleri anmak ve tutuklananları anmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, öğrenciler ve vatandaşlar Taksim çevresinde toplanmıştı.

15:00’ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metrosunun Şişhane ve Taksim durakları kapatılmış, polis Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün yollarda kontrol noktası oluşturmuştu.

Anma için toplananlar polis müdahalesiyle karşılaşmış, 95 kişi gözaltına alınmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) bildirdiğine göre tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen iki kişi hakkında adli kontrol kararı verilmesinin ardından gözaltına alınanların tamamı serbest kalmış oldu.