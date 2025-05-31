Taksim'deki Gezi anmasına polis müdahalesi: 95 gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Gezi eylemlerinin 12’nci yıldönümü dolayısıyla toplananlara polisin müdahale ettiğini ve 95 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: ÇHD

Gezi eylemlerinde ölenleri anmak ve Gezi davası kapsamında tutuklananları hatırlatmak için çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, öğrenciler ve vatandaşlar Taksim çevresinde toplandı.

ÇHD’nin aktardığına göre anma sırasında polis en az 97 kişiyi gözaltına aldı.

Anma nedeniyle bugün saat 15:00’ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metrosunun Şişhane ve Taksim durakları kapatılmıştı.

Gezi direnişinin 12. yılı anmasında polis saldırısı ile birlikte gözaltılar başladı. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyete geçeceğiz.#Gezi12Yaşında — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) May 31, 2025

Şu ana kadar bize ulaşan gözaltı sayısı 97 oldu. Vatan Emniyet önünde onlarca avukat, saatlerdir içeri girmeyi bekliyoruz. — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) May 31, 2025

12 kişi 1 Haziran öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne çıkarılacak, geri kalan herkes serbest bırakıldı.