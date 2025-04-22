Taksim eleştirilerine yanıt: DİSK mutabakata uymuş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eleştirilere yanıt verdi: “İstanbul’da öncelikle Taksim’i istedik; en fazla esnekliğiyse 1 Mayıslara uzun yıllar kapalı olan bir diğer meydan olan Kadıköy Meydanı olabileceği hususunda gösterdik.”

Fotoğraf: DİSK

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Kadıköy’de kutlayacaklarını açıklamış, meydanın Taksim olmaması tepkilere neden olmuştu.

DİSK’ten eleştirilere yanıt geldi.

ANKA’nın aktardığına göre Çerkezoğlu şu açıklamayı yaptı:

“DİSK’i hedef alan düşmanca dili reddediyoruz. Biz bu tartışmayı apolitik kavramlarla yürütmeyi reddediyoruz. Emekçilerin ortak çıkarına ve ülkenin geleceğine daha fazla hizmet edeceğini düşündüğümüz bir tercihi apolitik kavramlarla değil politik gerekçelerle savunuyoruz.

Kimi çevrelerce ‘ihanet’ gibi haddini bilmez kavramlarla yaftalanmak istenen politik hedefimiz oldukça açıktır, nettir.

Biz, toplantı tutanaklarına da yansıyan bu geniş mutabakata uygun davrandık, sorumluluğunu aldık. Bugün de bu mutabakatın arkasında duruyor, ‘ölü taklidi’ yapmıyor, politik gerekçelerini anlatıyoruz. Yaşamda kalma mücadelesi veren emekliler, asgari ücrete mahkûm edilmiş sendikalı-sendikasız işçiler, geleceği için kavga veren öğrenciler, ayrımcılığa ve şiddete isyan eden kadınlar olarak çocuklarımızı da yanımıza alıp bir araya gelmenin ve hep beraber daha güçlü olduğumuz mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşündük.

Bunun için İstanbul’da öncelikle Taksim’i istedik; en fazla esnekliğiyse 1 Mayıslara uzun yıllar kapalı olan bir diğer meydan olan Kadıköy Meydanı olabileceği hususunda gösterdik.”