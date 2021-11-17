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Yaramazlara biraz batar!

Taksi şikayetleri bir yılda ‘katlandı’

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, şimdiye kadar taksilerle ilgili 130 bin şikayet geldiğini, 9 bin 197 araca yaptırım uygulandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Birgün’den Oktay Evsen’e konuşan Yıldırım, 2020 yılının tümünde 99 bin şikayeti aldıklarını belirtirken, bu sayı 2021’de 9 Kasım’a kadar 130 bini buldu.


Buna göre 2020’de günde ortalama 271 şikayet iletilirken, bu yıl sayı 416’ya yükseldi. Bu da günlük şikayetlerin yaklaşık yüzde 54 arttığını gösteriyor.

İBB yöneticisi, yol ve yolcu seçme, yolcuya kaba davranılması, trafik kuralı ihlali ve kısa mesafe yolcu almama gibi şikâyetlerin kendilerine iletildiğini kaydetti.

Yıldırım, bu yıl 6 bin 137 taksi şoförüne toplam 8 bin 6 adet yaptırım uyguladığını da kaydetti.

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