Ficth adlı uluslararası derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya, not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çıkardı. Daha önce Moody’s ve S&P adlı kuruluşlar da olumlu değerlendirmeler yapmıştı.

Mehmet Şimşek de memnuniyetini ve programına güvenini ifade eden açıklamalar yapıyor. İki açıklamasını son derece önemli görüyorum:

“12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu…”

Şimşek’in bu sözleri ekonominin 12 yıldır, özellikle son beş yıldır nasıl kötü yönetildiğinin tescilidir.

Şimşek’in diğer açıklaması şöyle: “Yerel seçimlerin ardından orta vadeli programı sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönem olacak.”

Bu da seçimlerden sonra içirilecek acı ilacın ne kadar acı olacağının ‘teknik’ beyanıdır.

Taha Akyol’un yazısı