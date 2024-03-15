Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Mart Salı günü Resmi Gazete’de yayınlanan 8247 Sayılı CB Kararıyla, Muğla Milas ilçesinde, Akbelen Ormanları’nın çevresinde yer alan 190 parsellik tarım arazisini kamulaştırma kararı verdi. Kamulaştırmayı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yapacaktı.

CB Kararı’nda “acil kamulaştırma” deniliyordu. Demek ki “acil” bir kamu yararı varmış! Fakat…

İki gün sonra bu kamulaştırma kararının “yürürlükten kaldırıldığı”nı belirten 8259 Sayılı CB Kararı yayınlanıverdi! Demek ki, 48 saat içinde “acil kamulaştırma”yı iptal etmeyi gerektiren daha üstün bir “aciliyet” ortaya çıkmıştı! O “aciliyet” Muğla belediye seçimleridir!

Bu münferit bir olay değildir. CB sisteminde yetkilerin nasıl tek kişide toplandığını, nasıl kişisel kullanıldığını ve “seçim kazanma” tutkusunun anayasadaki “kamu yararı” kavramını nasıl bastırdığını gösteren bir numunesidir. Bütün sistemin özetidir.

Taha Akyol’un yazısı