Taha Akyol: Laik diktatörlüklerde görülen yaygın yolsuzluklar, din adına siyaset yapanların iktidarında da el değiştirerek devam ediyor

Laik diktatörlüklerde görülen yaygın yolsuzluklar, din adına siyaset yapanların iktidarında da el değiştirerek devam ediyor.
Hele de siyaset “cihad” duygusuyla yapılırsa, yolsuzluk ve gasp ganimet gibi görülüyor.
İstibdat, adalet, yolsuzluk, şeffaflık sorunları muktedirlerin vicdanlarına, din anlayışlarına bırakılamayacak kadar önemlidir.
Dünya tarihi de Müslümanların tarihi de insanların tarihidir; istibdat, gasp, rüşvet ve kayırma olaylarıyla doludur.
Hatırlatayım ki, “yolsuzluk algı indeksinde” Türkiye 2012 yılında dünyada 54. Sıradaydı, 2020 indeksinde ise 86. sıraya inmiştir!
Yolsuzluk algı indekslerinde iyi durumdaki ülkeler modern demokratik hukuk devleti niteliğindeki ülkelerdir.