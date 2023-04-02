Taha Akyol: Erdoğan, bugün ‘siyasi ilişkiler’in ne halde olduğunu hiç düşünüyor mudur?

Acaba inşaat bekçisi hırsız kovalamak için ateş açmış da kurşunlar, E-5 karayolunu aşarak yolun karşı yakasındaki İYİ Parti binasına mı çarpmıştı?!! İktidarın son açıklaması bu. Ne derece inandırıcı? Dosya açılınca bir kanaate varabileceğiz.

Fakat iktidarın da ilk kanaati “saldırı”dır. İçişleri Bakanı Soylu’nun ilk açıklamasında

“İYİ Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır…” diyordu.

Peki, mademki “olayı aydınlatmak için polisimiz tahkimat yapmakta” idi, Soylu önceden nereden biliyordu “provokasyon” olduğunu?!. Olur a, “mahallenin delilerinden” biri çıkarsa, “provokasyon” olmalı!

Ömer Çelik “saldırı”yı lanetledi. Ondan bu medeni davranışı beklerdim. Ama Akşener’in Cumhurbaşkanı hakkındaki sert eleştirilerinin “yakışıksız ve provatif olduğunu” söyleyerek kınadı aynı zamanda.

Çelik’ten bir beklentim daha var: Cumhurbaşkanı’na “yakışan dil” nedir, yakışmayacak “provokatif dil” nasıl olur?..

Bunu cevabını alacağımı sanmıyorum.

En önemlisi: Sayın Erdoğan, nasıl bir “siyasi ilişkiler Türkiye”si devraldığını, bugün “siyasi ilişkiler”in ne halde olduğunu hiç düşünüyor mudur?

Ama tarih yazacak, o düşünmese de.

Taha Akyol’un yazısı