Taha Akyol: Akar’ın ‘farklı’ olmasını beklerdim

Son olarak AK Partili Bakan Hulusi Akar’ın aday tanıtım toplantısında patlak verdi; “vur de vuralım, öl de ölelim.” Hulusi Akar, “çarpıtıldı” diyor.

Terörle mücadeleyi anlatırken bu sloganın atıldığını hatırlatıyor. Doğru. Fakat bir eski asker olarak terörle fiili mücadelenin sadece Mehmetçiğin ve polisin görevi olduğunu hatırlatmalı, gençlerin “vur de vuralım, öl de ölelim” diye bağırmalarını “onun da zamanı gelecek” diyerek onaylamaktan sakınmalıydı.

Gençlere ülkeye hizmet yolunun bilgi ve beceri kazanmak olduğunu söylemeliydi.

Akar’ın ‘farklı’ olmasını beklerdim fakat o da pek ‘politikacı’ oldu. Terörle mücadele gibi ülkenin en haklı olduğu bir konuyu siyasallaştırmaktan sakınmıyor; o da propaganda diliyle konuşuyor.

Taha Akyol’un yazısı