Suudi Arabistan’da ölen Türk hacı adayı sayısı 14’e yükseldi. 40 hastanın tedavisiyse devam ediyor.

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28 Mayıs’ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan sekiz vatandaşımız vefat etmiştir” demişti.

Türkiye’den ilk kafilenin 29 Nisan’da yola çıkışıyla başlayan 2025 hac organizasyonunda ölen Türk vatandaşı sayısı 14’e yükseldi. AA’nın aktardığına göre hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklar oluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 91 bin 196 muayene hacı adayı muayene edildi.

Mekke ve Medine’deki sağlık ocaklarında 48 bin 497, Mekke Hastanesi’ndeyse 42 bin 699 toplam 91 bin 196 muayene ve tedavi yapıldı. Ayrıca Arafat’ta Sahra Hastanesi’nde de 1030 hacı muayene edildi.

Mekke Hastanesi’nde 15, Suud hastanelerinde 25 hastanın tedavisi devam ediyor.