Diyanet başkanı: Hac için kutsal topraklardaki sekiz vatandaşımız vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan sekiz vatandaşımız vefat etmiştir” dedi.

Fotoğraf: AA

Erbaş, bu yıl yüzde 51,5’i kadın 84 bin 942 vatandaşın hacca gittiğini söyledi.

71 kişilik özel bir irşat (doğru yolu gösterme) ekibi, 418 kadın irşat görevlisi, 392 kafile başkanı ve 1840 din görevlisiyle çalıştıklarını belirten Erbaş, şunları söyledi:

* Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke’ye intikal etti. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah.

Fotoğraf: AA

* Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60.

* Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan sekiz vatandaşımız vefat etmiştir. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.

Arafat için hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Erbaş, Arafat çadırlarını klima ve halılarıyla donanımlı şekilde inşa ettiklerini belirtti.