Kanun teklifi: Diyanet'in uygun bulmadığı Kuran meali toplatılıp imha edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifteki bir değişiklikle Diyanet’in ‘sakıncalı’ bulduğu Kuran mealleri toplatılıp imha edilebilecek.

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Teklifle, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un beşinci maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Maddenin beşinci fıkrasındaki üç bent (althüküm) yeniden düzenleniyor.

Bu bentlerden bir tanesi (ı bendi) şöyle: “Kur’an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen incelemek ya da incelettirmek.”

Yani Diyanet bu mealleri doğrudan kendisi inceleyebilir ya da bu incelemeyi bir kurum talebi üzerine yapabilir veya yaptırabilir.

Bu bentten hareketle yapılacak inceleme sonucunda ‘İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu kurul tarafından tespit edilen meallerin’, başkanlığın yetkili ve görevli yargı mercine müracaatı üzerine basım ve yayını durdurulabilecek.

Dağıtılmış olanlarınsa toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek.

Yayın internette yapılırsa da başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı mercii bu yayınla ilgili içeriğin kaldırılması veya erişime engellenmesi kararı verebilecek.

Kararlara iki hafta içinde itiraz edilebilecek, ancak itiraz üzerine verilen karar kesin olacak.

Karara itiraz edilmiş olması yayınların toplatılmasına, içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine engel oluşturmayacak.

Toplatma ve imhaya konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilecek.

Yeneroğlu: Din hürriyetine açıktan ihlal

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konuya ilişkin basın açıklamasında teklifin Diyanet’i bir sansür kurumuna dönüştürdüğünü belirterek, “Kuran’ı resmi bir ideolojiye göre ‘sakıncalı’ ve ‘makbul’ diye tasnif etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Yeneroğlu teklifin dayandığı ‘İslâm’ın temel niteliklerine aykırılık’ ifadesininse belirsiz olduğuna dikkat çekerek bunun Anayasa’nın hukuk devleti ilkesinin öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerini ihlal ettiğini söyledi.

Yeneroğlu ayrıca teklifin din ve vicdan hürriyetini açıktan ihlal ettiğini kaydetti.