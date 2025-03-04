Suriye'den toz bulutu geliyor: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da üç gün etkili olacak

Suriye’den gelen toz bulutu, üç gün boyunca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Suriye’den gelecek toz bulutuyla özellikle bugün ve yarın Doğu Akdeniz’le Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer toz taşınımı beklediklerini duyurdu.
Macit, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımının perşembe günü etkisini kaybedeceğini söyledi.
Çöl tozlarının rüzgarlarla taşınması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Macit şöyle konuştu:
“Yağış olmadığı için tozlar, çamura dönüşmeyecek ancak hava kalitesinde düşüş yaşanacak. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz.”