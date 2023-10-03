Süleyman Soylu, milletvekillerini toplayıp İçişleri bakanını ziyaret etti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve komisyon üyeleri, Ankara’da iki gün önce düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.
Yerlikaya’yı ziyaret eden ekibin içerisinde komisyon başkanı Soylu haricinde komisyon üyeleri de vardı. Bu kişiler şöyle:
- AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem
- AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik
- AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan
- AKP Malatya Milletvekili İhsan Koca
- AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı
- AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci
- AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin
- AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt
- AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek
- AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu
- AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu
- AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı
- MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş
- MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül
- İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş
- İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz
Yerlikaya’yı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etti.