Süleyman Soylu, milletvekillerini toplayıp İçişleri bakanını ziyaret etti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve komisyon üyeleri, Ankara’da iki gün önce düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya’yı ziyaret eden ekibin içerisinde komisyon başkanı Soylu haricinde komisyon üyeleri de vardı. Bu kişiler şöyle:

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem

AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan

AKP Malatya Milletvekili İhsan Koca

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı

AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu

AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu

AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz

Yerlikaya’yı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etti.