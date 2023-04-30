Süleyman Soylu, HÜDA-PAR’da Hizbullah bulamamış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hür Deva Partisi’nin (HÜDA PAR) Hüzbullah’la ilişkisine rastlamadığını ileri sürdü.

Ayrıca Soylu, daha önce Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan rahatsızlık duyan üst düzey AKP’lilerin aksine, “Dönüp burayı taşlamanın bir anlamı yok. Bırakalım kurum kendisi karar versin” görüşünde.

Süleyman Soylu. (YouTube)

Soylu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhur ittifakını destekleyen HÜDA PAR’ın Hizbullah’la ilişkisi olduğu iddialarına yönelik soruya Soylu, şöyle yanıt verdi:

“HÜDA PAR’da Hizbullah da dahil benim dönemim içerisinde biz bunlarla ilgili bir tek adım görmedim. HÜDA PAR’ın bir terör örgütüyle ilişkisini belirtebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu görmedim. Tespit etmedim, tespit edersem yaparım zaten. Bir siyasi partinin terör eylemini gördünüz mü? Ya bırakın Allah’ını severseniz böyle tartışmaları. PKK’ya meşruiyet sağlamak için birilerinin ortaya çıkardığı şeyler.”

Kızılay’ın çadır satışı

Soylu, depremin ardından Kızılay’ın çadır satmasıyla tepki çeken Kınık hakkındaysa şöyle dedi:

*Kızılay bizim en güçlü kurumumuz. Eksikler olmuştur. Ama dönüp burayı taşlamanın bir anlamı yok. Kurumun kendi içerisinde bir işleyişi vardır. Bırakalım kurum kendisi karar versin. Biz kurumun başkanını görevden alma yetkisine haiz değiliz. Böyle bir yetkim yok. Kimsenin de böyle bir yetkisi yok. Kızılay kendine ait kamuya ait bazı özellikleri olan bir sivil toplum örgütü. Ve bu sivil toplum örgütü kendi içerisindeki bu değerlendirmeleri yapar.

*Kızılay’ın konteyner fabrikası var. Kızılay’ın çadır fabrikası var. Yıllardan beri bu işleri yapar Kızılay. Türkiye’de çadır yapıldığı firma var. Onlara ihale açarız. Bizim son iki üç ihalemizi, yedi ay önce Kızılay aldı. Bu da normal değil mi? Önce anlaşmış sonra anlaşmış. Bunu bilmiyorum bir terminleşmişler. Bu orada değerlendirilebilir. Ama orayı yıpratmakla ne kazanacaksın? Kızılay’ı yıpratmak mı? Bizim yemek işini de gördüler. Allah bin kere razı olsun. Daha da sosyal meselelerde ellerinden gelen katkıyı gösterdiler. Allah bin kere razı olsun. Ve Kızılay bizim kurumumuz. Bence Kızılay’ı yıpratmayalım.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank depremde çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan rahatsızlıklarını ilan etmişti.