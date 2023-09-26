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Yaramazlara biraz batar!

Sulama kanalına düşen üç yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre ilçenin Küplüce Mahallesi’nden geçen sulama kanalının yakınında oynayan üç yaşındaki Miraç Güneş, dengesini kaybederek kanala düştü.


Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.

Çocuğun cesedi, yaklaşık yarım saat sonra yakınları tarafından bulundu.

Ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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