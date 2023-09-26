Sulama kanalına düşen üç yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
AA’nın haberine göre ilçenin Küplüce Mahallesi’nden geçen sulama kanalının yakınında oynayan üç yaşındaki Miraç Güneş, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.
Çocuğun cesedi, yaklaşık yarım saat sonra yakınları tarafından bulundu.
Ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
- Çok okunanYapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler de var
- Çok okunanTürkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı
- Çok okunanChatGPT artık ‘görebilecek’ ve ‘konuşabilecek’
- Çok okunanNuri Bilge Ceylan’ın bakanı ziyaret etmesine eleştiri: ‘Karanlığın dibi yok’
- Çok okunanFahiş konut aidatlarına karşı çözüm arayışı: Sertifika ve denetim şartı masada
- Çok okunanInstagram Reels’a hediyeyle para kazanma geldi