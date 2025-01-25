'Su altında' 120 gün yaşayarak dünya rekoru kırdı: Harika bir maceraydı

Alman mühendis Rudiger Koch su altındaki bir kapsülde 120 gün yaşayarak dünya rekoru kırdı: “Neredeyse bir pişmanlık duygusu var.”

Fotoğraf: Ekran Görüntüsü | X/Channel 8

59 yaşındaki Koch son üç ayını geçirdiği denizdeki evinden dün (24 Ocak) çıktı. Panama açıklarındaki bir kapsülde basınç kaybı olmadan yaşayan mühendis, su altında en uzun süre kalan kişi olmayı başardı ve Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi.

Önceki rekor ABD’li Joseph Dituri’ye aitti. Dituri, 2023’te Florida açıklarında 100 gününü su altında geçirmişti.

Independent Türkçe‘nin haberine göre Koch duygularını şöyle dile getirdi: “Harika bir maceraydı ve şimdi bitti. Aslında neredeyse bir pişmanlık duygusu var. Burada geçirdiğim vakitten çok keyif aldım.”

Panama’nın kuzey kıyısından tekneyle 15 dakika mesafedeki kapsül, yüzeyin 11 metre altındaydı.

30 metrekarelik kapsül, dar spiral tüplü bir merdivenle yüzeydeki başka bir odaya bağlıydı. Bu sayede Koch’a yiyecek gönderiliyor, ziyaretçiler ve doktorlar yanına inebiliyordu.

Alman mühendis, su altındaki kapsülde geçirdiği süre boyunca dört kamera tarafından takip edildi. Böylece hem yüzeye çıkmadığından emin olundu hem de ruh sağlığı gözlemlendi.

Kapsülün içinde yatak, tuvalet, televizyon, bilgisayar, internet ve hatta egzersiz bisikleti bile olmasına karşın duş yoktu.

Koch daha önce karaya bastıktan sonra ilk yapacağı şeyin ‘gerçek bir duş almak’ olduğunu söylemişti.

Havacılık ve uzay mühendisi, amacının rekor kırmaktan öte insan yaşamına dair fikirleri değiştirmek olduğunu söylemişti: “Okyanusa açılmak tür olarak yapmamız gereken bir şey. Burada yapmaya çalıştığımız şey, denizlerin aslında insanların yayılmasına uygun bir ortam olduğunu kanıtlamak.”