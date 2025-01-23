Çin'in 'Yapay Güneşi' füzyon rekoru kırdı

Çin’in ‘Yapay Güneşi’ Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST) reaktörü, 1066 saniye boyunca yüksek hapsolmuş plazma durumunu koruyarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

EAST. Fotoğraf: Asia Times

Çin’in 20 Ocak’taki bu başarısı temiz ve sınırsız enerji kaynağı olarak füzyon gücünü geliştirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TRT Haber’in aktardığına göre EAST projesinin nihai hedefi, Güneş’in nükleer füzyon sürecini taklit ederek insanlığa tükenmez ve temiz bir enerji kaynağı sunmak.

Bu teknolojinin Güneş Sistemi’nin ötesine yapılacak keşifler için de kritik bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, bu iddialı hedefe ulaşmak için 70 yılı aşkın süredir çalışıyor.

Fakat bir nükleer füzyon cihazından elektrik üretmek, bazı büyük zorlukların aşılmasını gerektiriyor. Bunlar arasında 100 milyon santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaşmak, kararlı ve uzun süreli çalışmayı sağlamak ve füzyon sürecini hassas şekilde kontrol edebilmek bulunuyor.

Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü (HFIPS) Plazma Fiziği Enstitüsü’nün (ASIPP) yönettiği EAST projesi, daha önce 2023’te 403 saniyelik füzyon rekorunu kırmıştı. Fakat yeni rekor, bu süreyi iki kattan fazla aşarak füzyon araştırmalarında büyük bir sıçrama yaptı.

ASIPP Direktörü ve HFIPS Başkan Yardımcısı Song Yuntao şöyle konuştu:

“Bir füzyon cihazının, sürekli enerji üretimi için binlerce saniye boyunca kararlı ve verimli çalışması gerekiyor. Bu yeni rekor, işlevsel bir füzyon reaktörü inşa etme hedefimize doğru büyük bir adımdır.”