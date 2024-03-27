SpaceX’in fırlattığı üç Starship prototipinin düşen parçaları, eBay ve Etsy’de binlerce dolara satılıyor.

Futurism / Etsy’de satılan parçalar

Elon Musk’ın şirketi SpaceX şu ana kadar üç tam donanılı Starship prototipini yörüngeye fırlatmaya çalıştı ama geçen yılın nisan ve kasım aylarındaki ilk iki deneme büyük patlamalarla sonuçlandı. Her seferinde yaklaşık 18 bin altıgen seramik karodan geriye kalanlar Güney Teksas sahillerine dağıldı.

Geçen haftaki üçüncü ve son yörüngesel fırlatma denemesindeyse en son prototip uzaya çıkmayı başardı ama Afrika kıtasını geçip bu defa Hint Okyanusu’na düştü.

Fakat birileri bu başarısızlıktan memnun görünüyor. Çünkü dev Starship’i Dünya atmosferine giriş esnasında serin tutmak için tasarlanan seramik ısı kalkanı parçaları, benzersiz hediyelik eşyaların bulunduğu eBay’da binlerce dolara satılıyor.

Futurism’in haberine göre, şanslı bir Reddit kullanıcısı, SpaceX’in Boca Chia, Teksas’taki test tesislerinin yaklaşık on kilometre kuzeyindeki bir plajda mükemmel şekilde korunmuş bir ısı kalkanı döşemesine rastladıktan sonra geçen hafta bir gönderide “Benimkini aldım. Tamamen sağlam bir Starship ısı plakasının mutlu sahibiyim. Görünüşe göre oldukça iyi durumda” yazdı ve ekledi “Çocukken bunun ne olduğunu anlasam başım dönerdi.“

Bu parçaları bulan kişilerin bazıları sadece heyecanlanıp hatıra olarak saklamayı seçse de birçok kişi 30 dolardan (966 lira) 7 bin 500 dolara (227 bin 400 lira) kadar farklı fiyatlarda satışa koyuyor. Etsy küçük cam şişelerde paketlenmiş ısı kalkanı kalıntıları olduğu iddia edilen parçalarla dolup taşıyor. Bu parçaların yüksek fiyatlara satılıp satılmayacağıysa henüz bilinmiyor. Fakat satılan ürünler arasında yapılan bir arama, geçtiğimiz pazartesi bir parçanın 3 bin 395 dolara (109 bin 420 lira) satıldığını gösteriyor.