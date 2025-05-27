Starbucks, özel jet filosuna pilot arıyor: Maaş tavanı 360 bin dolar

ABD’li kahve zinciri Starbucks, kurumsal jet filosu için kaptan pilot arıyor. Vaadedilen maaş 360 bin dolara (yaklaşık 14 milyon lira) kadar çıkıyor.

Fotoğraf: Gemini

Şirketin internet sitesinde yayınlanan ilana göre pozisyona başvuran adayların uluslararası uçuş tecrübesi olması, uçuş güvenliği prosedürlerini eksiksiz bilmesi ve 5 bin saatlik toplam uçuş deneyimi bulunması gerekiyor.

Kaptan pilotların görevi yalnızca uçağı kullanmakla sınırlı değil. Uçuş öncesi planlamadan yakıt kontrolüne, teknik ekiplerle koordinasyondan güvenlik prosedürlerine kadar sürecin her aşamasında aktif rol almaları bekleniyor.

Görev, şirketin üst düzey yöneticilerinin taşındığı özel uçuşları kapsıyor. Bu arada şirket bu pozisyonda çalışacak pilotun, şirketin global ölçekte yüzlerinden biri olması gerektiğini de vurguluyor.

Görev yeri, deneyim ve yetkinliklere göre değişmekle birlikte maaş yıllık 270 ile 360 bin dolar (yaklaşık 10,5 ile 14 milyon) arasında.

Ayrıca şirket bu pozisyon için kapsamlı bir yan hak paketi de sunuyor. Sağlık ve yaşam sigortası, emeklilik planı, ücretli tatil, üniversite harcı desteği ve hisse programları maaşla birlikte geliyor.