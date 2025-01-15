Starbucks'tan kafe ve tuvalet kararı

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu diploma soruşturmasında listenin 57 kişi olduğunu yazdı ve ekledi: “Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim.” Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla […]