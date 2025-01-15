Diken

Yaramazlara biraz batar!

Starbucks'tan kafe ve tuvalet kararı

ABD’li kahve zinciri Starbucks kafe ve tuvaletleri artık herhangi bir ürün almadan kullanılamayacak.

Fotoğraf: AA

Şirket 2018’den beri satın alma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kafeleri ve tuvaletlerini kullanma izni veriyordu.


Bloomberg HT‘nin haberine göre Starbucks artık ürün alamdan kafe ve tuvaletlerin kullanmasını yasakladı. Yeni kurallar bu ay Kuzey Amerika genelinde uygulanmaya başladı.

Yeni politikalar mağazalara taciz, şiddet, tehdit edici dil kullanımı, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilencilik yapılmasını yasaklayan tabelaların yerleştirilmesini de içeriyor.

Şirket değişiklikle müşteri trafiğindeki düşüş ve satışlardaki azalmayı bertaraf etmeyi amaçlıyor.

Starbucks çalışanlarının ABD’deki grevi 300’den fazla şubeye yayılıyor

Starbucks’ın yeni CEO’su topa tutuldu: İşe özel uçakla gidip gelecekmiş

CEO ayrılınca Starbucks’ın hisseleri uçtu

Starbucks ‘İsrail’ yüzünden mali kriz yaşıyor

SON HABERLER

Norveç'te maçın yıldızına kuzu ödülü

22 yıl sonra Norveç Birinci Futbol Ligi’ne (Eliteserien) yükselen Bryne, ligde ilk galibiyetini üçüncü haftada aldı. Kulüp maçın yıldızı Axel Kryger’e kuzu hediye etti.

Diploma soruşturması: 57 kişilik listede Milliyet'in genel yayın yönetmeni de var

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu diploma soruşturmasında listenin 57 kişi olduğunu yazdı ve ekledi: “Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim.” Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla […]