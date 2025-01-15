Starbucks'tan kafe ve tuvalet kararı

ABD’li kahve zinciri Starbucks kafe ve tuvaletleri artık herhangi bir ürün almadan kullanılamayacak.
Şirket 2018’den beri satın alma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kafeleri ve tuvaletlerini kullanma izni veriyordu.
Bloomberg HT‘nin haberine göre Starbucks artık ürün alamdan kafe ve tuvaletlerin kullanmasını yasakladı. Yeni kurallar bu ay Kuzey Amerika genelinde uygulanmaya başladı.
Yeni politikalar mağazalara taciz, şiddet, tehdit edici dil kullanımı, dışarıdan alkol getirme, sigara içme ve dilencilik yapılmasını yasaklayan tabelaların yerleştirilmesini de içeriyor.
Şirket değişiklikle müşteri trafiğindeki düşüş ve satışlardaki azalmayı bertaraf etmeyi amaçlıyor.