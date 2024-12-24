Starbucks çalışanlarının ABD'deki grevi 300'den fazla şubeye yayılıyor

Starbucks baristalarının geçen cuma ABD’nin üç şehrinde başlattıkları grev büyüyor. Grevin ülke genelinde 300’den fazla şubeye yayılacağı duyuruldu.

Fotoğraflar: @SBWorkersUnited / X

ABD’li kahve zinciri Starbucks’ta çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United (Starbucks Çalışanları Birliği) geçen cuma şirketin en önemli üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago’da greve başlamıştı.

Grevin nedeniyse Starbucks’ın çalışanlarına önümüzdeki yıl için ‘ciddi bir ekonomik teklif sunmaması’ olarak açıklanmıştı.

İlk başta 20-24 Kasım arasında beş gün süreceği açıklanan grevin, Starbucks sözleşme taleplerini yerine getirmezse ‘ülke geneline yayılacağı’ ve ‘her gün artarak devam edeceği’ söylenmişti.

Bugünse Starbucks Workers United’ın X hesabından ABD genelinde 300’den fazla şubedeki Starbucks baristasının iş bıraktığı duyuruldu.

Sendikanın açıklamasında “Starbucks’ın, CEO Brian Niccol’un 113 milyon dolarlık maaşına yatırım yapmayı tercih ettiği bir zamanda, yaşanabilir bir ücret için mücadele ediyoruz” denildi.

Ayrıca Starbucks’ın son teklifinde ‘acil bir ücret artışı olmayacağı’nı söylemesinin kabul edilemez olduğu belirtildi ve şirketin sendikaya ciddi bir teklif sunması talep edildi:

“Dünyanın en büyük fast-food şirketlerinden birinde çalışan işçiler faturalarını öderken zorlanmamalı. Starbucks’ın CEO’lara yatırım yaptığı gibi işçilere de yatırım yapma zamanı gelmiştir. Adil bir sözleşme talep ediyoruz. Ayrıca müşterilerimizi ve destekçilerimi grevlerimiz süresince Starbucks’tan bir şey satın almamaya çağırıyoruz.”

Baristaların grevi şu anda New York, Philadelphia, St. Louis Denver, Columbus ve Pittsburg gibi diğer şehirlere de yayıldı.