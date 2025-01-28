Starbucks CEO'su görevinin ilk dört ayında yaklaşık 100 milyon dolar kazandı

Kahve zinciri Starbucks’ın yeni CEO’su Brian Niccol’un şirketteki ilk dört ayında neredeyse 100 milyon dolar (3 trilyon 576 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: ABC News

Niccol’ün maaşı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yakın zamanda yaptığı bir başvuruyla anlaşıldı.

Euronews‘ün Wall Street Journal’den aktardığına göre Niccol, Starbucks’ın 29 Eylül’de sona eren mali yılında yalnızca birkaç hafta çalışmasına rağmen 61 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 182 bin lira) maaş, 5 milyon dolar (yaklaşık 178 milyon 828 bin lira) imza ikramiyesi ve 90 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 219 milyno lira) hisse senedi ödülü aldı.

Hesaplamaya göre iş insanı eylülde görevi devralmasından 2024 yılı sonuna kadar toplam 95 milyon 801 bin 676 dolar kazandı.

Niccol, düşen satışları artırmak ve değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak amacıyla Starbucks’ı birinci sınıf kafe destinasyonu olarak yeniden konumlandırdı.

Ancak şirket kısa süre önce, kahve almayan müşterilerin Starbucks şubelerinde oturmasını yasaklayacağını açıklamıştı.

Ayrıca daha önce Niccol’ün işe gitmek için şirketin özel jetiyle yaklaşık 1.600 km yol kat edeceği ortaya çıkmış, kamuoyu bu duruma tepki göstermişti.