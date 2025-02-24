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Yaramazlara biraz batar!

Starbucks, 1000'den fazla kurumsal çalışanını işten çıkarıyor

ABD’li kahve zinciri Starbucks, 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kararı duyuran Starbucks’ın CEO’su Brian Niccol, şirketin yapısını basitleştirdiklerini, daha küçük ve çevik ekipler oluşturacaklarını söyledi.


Niccol açıklamasında “Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamak” dedi.

Buna göre şirket 1100 kurumsal destek elemanını işten çıkaracak.

Şirketteki baristalarla kavurma ve depolama ekibi bundan etkilenmeyecek.

Ayrıca menüde de küçülmeye gidilecek.

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