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Star Wars hangi sırayla izlenmeli: 23 içerik, iki liste

Yakın zamanda devam filmi gelmesi beklenmeyen Star Wars evrenindeki tüm içerikleri izlemenin tam zamanı olabilir. Peki 23 film ve dizi sezonu hangi sırayla izlenmeli?

Star Wars hangi sırayla izlenmeli

Skywalker destanı tamamlandı, Klon Savaşları animasyon dizisi hemen hemen sona erdi ve yakın gelecekte Star Wars filmleri için herhangi bir çıkış tarihi yok.


Bu da Star Wars’la arayı kapatmak için bundan daha iyi bir zaman olmadığı anlamına geliyor. Disney Plus’ta da şu an tüm film ve animasyonlar var.

Peki seri nasıl izlenmeli?

Eğlence sitesi Polygon, iki farklı öneriyle karşımıza çıkıyor.

Olayların kronolojik sırası

Bu yöntemde, Star Wars evrenindeki en eski olaylardan en yeni olaylara doğru izleniyor. Tabii bu arada bazen ‘çakışmalar’ meydana gelebilir.

Bu yönteme göre, Star Wars filmlerini izleme sırası şöyle olmalı:

  1. Star Wars: The Phantom Menace
  2. Star Wars: Attack of the Clones
  3. Star Wars: The Clone Wars (animasyon film)
  4. Star Wars: The Clone Wars (animasyon dizi)
  5. Star Wars: Revenge of the Sith
  6. Star Wars: The Bad Batch
  7. Solo: A Star Wars Story
  8. Obi-Wan Kenobi
  9. Star Wars Rebels animasyon dizi
  10. Andor 1’inci sezon
  11. Rogue One: A Star Wars Story
  12. Star Wars: A New Hope
  13. Star Wars: The Empire Strikes Back
  14. Star Wars: Return of the Jedi
  15. The Mandalorian 1’inci sezon
  16. The Mandalorian 2’nci sezon
  17. The Book of Boba Fett
  18. The Mandalorian 3’üncü sezon
  19. Star Wars Resistance 1’inci sezon
  20. Star Wars: The Force Awakens
  21. Star Wars: The Last Jedi
  22. Star Wars Resistance 2’nci sezon
  23. Star Wars: The Rise of Skywalker

Luke merkezli seyir

Bu yöntemde Luke Skywalker merkeze koyuluyor.

Bu sıranın en zor kısmı, Luke ve Skywalker ailesi yerine kısa bir süreliğine Mandalore ve birkaç Mandalorian da dahil olmak üzere birkaç farklı şeye odaklanan orta bölümü.

Bu yönteme göre izleme sırası şöyle olmalı:

  1. Star Wars: A New Hope
  2. Star Wars: The Empire Strikes Back
  3. Star Wars: The Phantom Menace
  4. Star Wars: Attack of the Clones
  5. Star Wars: The Clone Wars (animasyon film)
  6. Star Wars: The Clone Wars (animasyon dizi)
  7. Star Wars: Revenge of the Sith
  8. Star Wars: The Bad Batch
  9. Obi-Wan Kenobi
  10. Solo: A Star Wars Story
  11. Star Wars Rebels animasyon dizi
  12. Andor 1’inci sezon
  13. Rogue One: A Star Wars Story
  14. Star Wars: Return of the Jedi
  15. The Mandalorian 1’inci sezon
  16. The Mandalorian 2’nci sezon
  17. The Book of Boba Fett
  18. The Mandalorian 3’üncü sezon
  19. Star Wars Resistance 1’inci sezon
  20. Star Wars: The Force Awakens
  21. Star Wars: The Last Jedi
  22. Star Wars Resistance 2’nci sezon
  23. Star Wars: The Rise of Skywalker

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