Star Wars hangi sırayla izlenmeli: 23 içerik, iki liste

Yakın zamanda devam filmi gelmesi beklenmeyen Star Wars evrenindeki tüm içerikleri izlemenin tam zamanı olabilir. Peki 23 film ve dizi sezonu hangi sırayla izlenmeli?

Skywalker destanı tamamlandı, Klon Savaşları animasyon dizisi hemen hemen sona erdi ve yakın gelecekte Star Wars filmleri için herhangi bir çıkış tarihi yok.

Bu da Star Wars’la arayı kapatmak için bundan daha iyi bir zaman olmadığı anlamına geliyor. Disney Plus’ta da şu an tüm film ve animasyonlar var.

Peki seri nasıl izlenmeli?

Eğlence sitesi Polygon, iki farklı öneriyle karşımıza çıkıyor.

Olayların kronolojik sırası

Bu yöntemde, Star Wars evrenindeki en eski olaylardan en yeni olaylara doğru izleniyor. Tabii bu arada bazen ‘çakışmalar’ meydana gelebilir.

Bu yönteme göre, Star Wars filmlerini izleme sırası şöyle olmalı:

Star Wars: The Phantom Menace Star Wars: Attack of the Clones Star Wars: The Clone Wars (animasyon film) Star Wars: The Clone Wars (animasyon dizi) Star Wars: Revenge of the Sith Star Wars: The Bad Batch Solo: A Star Wars Story Obi-Wan Kenobi Star Wars Rebels animasyon dizi Andor 1’inci sezon Rogue One: A Star Wars Story Star Wars: A New Hope Star Wars: The Empire Strikes Back Star Wars: Return of the Jedi The Mandalorian 1’inci sezon The Mandalorian 2’nci sezon The Book of Boba Fett The Mandalorian 3’üncü sezon Star Wars Resistance 1’inci sezon Star Wars: The Force Awakens Star Wars: The Last Jedi Star Wars Resistance 2’nci sezon Star Wars: The Rise of Skywalker

Luke merkezli seyir

Bu yöntemde Luke Skywalker merkeze koyuluyor.

Bu sıranın en zor kısmı, Luke ve Skywalker ailesi yerine kısa bir süreliğine Mandalore ve birkaç Mandalorian da dahil olmak üzere birkaç farklı şeye odaklanan orta bölümü.

Bu yönteme göre izleme sırası şöyle olmalı: