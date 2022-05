‘Obi-Wan Kenobi’den Star Wars Günü’ne özel fragman

‘Star Wars’ serisinin en sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan Disney+ yapımı diziden Star Wars Günü’ne özel fragman yayınlandı.

4 Mayıs her yıl Star Wars günü olarak kutlanıyor. Serinin unutulmaz repliklerinden ‘May the force be with you‘dan (güç seninle olsun) yola çıkarak ‘May the Fourth (İngilizce 4 Mayıs) be with you’ sloganıyla ‘Star Wars’ hayranları için önemli bir gün.

Dizi 14 Haziran’da Türkiye’de de yayın hayatına başlayacak Disney+’ta 27 Mayıs’ta gösterime girecek.

Ewan McGregor’ın yine Obi-Wan Kenobi’yi canlandıracağı dizide Hayden Christensen de yeniden Darth Vader rolüne hayat verecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda yan serilerden The Mandolorian’ın bazı bölümlerini yöneten Deborah Chow var.