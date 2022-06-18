‘Squid Game’ ikinci sezonda final mi yapacak: Yönetmeni anlattı

Netflix’in en çok izlenen dizisi olan ‘Squid Game‘in ikinci sezonu henüz ortada yok ancak şimdiden daha fazlasını isteyen hayranları için yönetmeni diziyle ilgili planları anlattı.

Fotoğraflar: Netflix

Geçen yıl platformda yayınlanan Güney Kore yapımı dizi sadece 28 günde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş ve günlerce konuşulmuştu.

Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiğinde eleniyor; bir başka deyişle öldürülüyor.

İlk sezonu hızla tüketip ikinciyi vuslatı bekler gibi beklemeye başlayan hayranları için henüz bir yayın tarihi verilmese de ‘yakında‘ yayınlancağı duyuruldu.

Hwang Don-hyuk

Peki ikinci sezonuyla dizi final mi yapacak?

Dizinin yönetmeni, senaristi ve baş yapımcısı Hwang Don-hyuk Variety’ye verdiği röportajda yanıtladı: “Söylemesi zor, belki evet belki hayır, ihtimaller yüzde 50-50 diyelim.”

‘Biraz daha fazla kazancağım’

İkinci sezonda daha fazla oyun olacağını belirten Don-hyuk ayrıntı vermekten kaçındı. Dizinin özellikle maliyetine kıyasla büyük başarısına işaret eden yönetmen bu kez daha fazla bütçe alacağını düşünüyor: “Ne kadar olduğunu söyleyemem ama evet daha büyük bir bütçemiz olacak ve ben de biraz daha fazla kazanacağm.”