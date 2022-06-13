‘Squid Game’in yönetmeninden ikinci sezon notu: Young-hee’nin erkek arkadaşıyla tanışacaksınız

Netflix’in fenomen dizisi ‘Squid Game’in ikinci sezonuna dair yönetmeni tarafından kısa bir mektup yayınlandı.

Fotoğraf: Netflix

İlk sezonu 2021’de yayınlanan ‘Squid Game’, Netflix’in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Dizi borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılmasının hikayesi.

Platformun sosyal medya hesabından yayınlanan mektupta dizinin yönetmeni, senaristi ve baş yapımcısı Hwang Don-hyuk’un “Squid Game’in ilk sezonunu hayata geçirmek 12 yıl aldı. Ancak Netflix’teki en ünlü dizi olması 12 gün sürdü” ifadelerini kullanarak diziyi izleyen herkese teşekkür etti.

Dizinin ilk sezonunda yarışmaya dahil olacak oyuncuları seçen, takım elbiseli adamın yine yer alacağının sinyalini veren yönetmen, ayrıca, izleyicinin Young-hee’nin erkek arkadaşı Cheol-su’yla da tanışacağını duyurdu.

Young-hee dizinin ilk oyununda hareket edenleri öldürülmek üzere tespit eden dev robot bebek.