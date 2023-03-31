SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CVK Maden ve Koza Polyester’in halka arzlarına onay verdi.

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Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaretin pay başına 24,50 liradan, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaretin pay başına 105 liradan ilk halka arzını onayladı.

SPK, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerileri’nin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknoloji’nin 28 milyon 537 bin 26 lira, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret’in 345 milyon lira, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın 29 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, Çağdaş Faktoring’in 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoring’in 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetleri’nin 500 milyon lira, Eko Faktoring’in 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holding’in 200 milyon lira, Kent Finans Faktoring’in 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası’nın 1,5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası’nın 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankası’nın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.