SPK’dan Eksun Gıda’nın halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzını onayladı. Halka arzda satış fiyatı 48,90 TL olarak belirlendi.

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Haftalık bültene göre SPK, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 424 milyon 125 bin tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna da onay verdi.

Kurul, mevzuata aykırılıklar sebebiyle bir şirkete 209 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

‘Varlıkyatırım’ uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle iki kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar veren kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına hükmetti.