Diken

Yaramazlara biraz batar!

SPK onayladı: Borsaya yeni enerji şirketi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen Yenilenebilir Enerji’nin hisse başına 9,80 TL’den halka arzına onay verdi.

Fotoğraf: AA

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, deprem sonrası düzenlemelerle dalgalı bir seyirde ilerliyor.


Halka arzlar da deprem sonrası yeniden başladı.

SPK, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin hisse başına 9,80 TL’den halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre Akfen Holding’e ait 340 milyon 370 bin 703 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

SON HABERLER

Yeni Şafak okurlarını trolledi

Yeni Şafak, dün servis edilen bir fotoğrafı ‘Altılı masa toplantısında Meral Akşener yer almadı’ diye haberleştirdi.