SPK gözünü halka arz sonrası tavanlara dikti

Halka arz edilen hisseler borsa hangi yöne hareket ederse etsin tavan seviyelerden işlem görüyor. SPK’ya yakın kaynaklar hareketlerin ve arkasında plan olup olmadığının incelendiğini belirtti.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Diğer yandan halka arz olan bazı hisselerinse sürekli tavan yaptığı görülüyor. Ancak geçen haftadan beri bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı geldi.

Geçen hafta başında Söke Un ve EYG GYO’dan sonra çarşamba günü Oncosem’e tedbir gelmişti. Cuma da Astor Enerji ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin hisselerine tedbir getirildi.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yakın kaynaklar, ‘tavan tavan’ giden bu halka arz hisseleri takip altına aldıklarını bildirdi. Kaynaklar, her ne kadar borsa kadar hızlı aksiyon alınamasa da SPK’nın anormal fiyat oluşumlarının arka planında neler olup bittiğini tüm hareketlerin incelendiğini dile getirdi. SPK, bu hareketlerin planlı ya da plansız olup olmadığını araştırıyor.